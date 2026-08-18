/Prajwal Revanna Case: ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ; ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ?

Prajwal Revanna: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಜಾ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ (Prajwal Revanna), ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ (Parappana Agrahara) ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜನಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸದ್ಯ ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ, ಕೊಟ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ (DGP Alok Kumar) ಬೇರೆ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ 25 ಕೈದಿಗಳಿರುವ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನ ದೂಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ "ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ" ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಲ್ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ!
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೈಲಿನಲ್ಲೂ ಬಿಂದಾಸ್ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಸದ್ಯ ಕೈಕಟ್ಟಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 25 ಜನರಿರುವ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸದ್ಯ ಇದ್ದು, ಅತ್ತ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದು ತಲೆದೋರಿದೆ. "ಹೊಸ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಜ್ಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೈದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ
"ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳು ಕಜ್ಜಿ, ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದು, ನನಗೂ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಭಯವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ನನ್ನನು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾರಕ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಕೈದಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಳೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೇರೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮನವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, "ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.