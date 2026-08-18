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Prajwal Revanna Case: ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ; ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ?

Prajwal Revanna New Barrack: ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಬ್ಯಾರಕ್‌ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾರಕ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ "ಅಯ್ಯೋ, ನನ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ" ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 18, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:29 PM IST
Prajwal Revanna Case: ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ; ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ?

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Prajwal B

Prajwal B

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