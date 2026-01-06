ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇರಳಿಗರ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಫಿನಾಡಿಗರ ಮೇಲ್ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಹಳ್ಳಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅದು 2019ರ ಮಳೆ. 55 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಅಂತಹಾ ಮಳೆ ಕಂಡಿದ್ರು. ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳು ತರಗೆಲೆಯಂತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ವು. ಅಂದು ಮನೆ-ಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ. ಆದ್ರೆ, ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದೇಳಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ 6 ವರ್ಷವಾದ್ರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.ಹಳ್ಳಿಗರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇರಳಿಗರ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಫಿನಾಡಿಗರ ಮೇಲ್ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೆಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ತಳಪಾಯ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೆರಡು ಅಡಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಈಗಿನ್ನು ಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು.ನಿತ್ಯ ದುಡಿಯೋ 400-500 ರೂನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಯಾವಾಗ. ಆದ್ರೆ, ಅಸಲಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಕಣಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಮನೆ-ಮಠ ಅಂತ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದೋರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಹಾಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಕಳಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ 15 ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ.ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಮರೆಯಿತು.1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ 6 ವರ್ಷದಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ 5 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಹಳ್ಳಿಗರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳವರು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ-ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಅಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರುಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು.ಆದ್ರೆ, ಭರವಸೆ ಭರವಸೆಯಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ.ಅಂದು ಬದುಕನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಕೂಲಿ ಜೊತೆ ಬದುಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ-ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೇರಳದ ವೈನಾಡಿನವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರಿಗೂ ಮನೆ ಕೊಟ್ರು. ನಮಗ್ಯಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಇದ್ದೊಂದು ಸೂರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಮರೆತೇ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವೂ ಬದಲಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಜನರ ಬದುಕು ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳಿಯನಿಂದ ತಾಪತ್ರೆ ಬೇರೆ. ಅತ್ತ ಇದ್ದ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇನ್ನಾದ್ರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನೊಂದವರ ನೋವಿನ ಕಣ್ಣಿರೊರೆಸಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಕಾದುನೋಡ್ಬೇಕು.