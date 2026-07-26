/ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟ.. ಇವರ್ ಬಿಟ್ಟ... ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಗೇ ಏಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಣೆ? ಆ ಬಿಗ್‌ ಸೀಕ್ರೇಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, NEET ವಿವಾದಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಬದಲಿಗೆ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಈ ಹೊಣೆ ನೀಡಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು 1962ರ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಕದಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ದಶಕಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗುವ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
RSS ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ನಾಯಕ
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (RSS) ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ನಾಯಕರು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂತಹ ನಾಯಕರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು.
ದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವೇ ದೊಡ್ಡ ಬಲ
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅನುಭವಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಗಣಿ, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಬದಲು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ವಾಹಕನ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆರೋಪಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದ ನಾಯಕ
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 2019ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುಭವ, ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೋಶಿಯವರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿಯಮಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಹಿಂದೆ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅನುಭವದಿಂದ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮನ್ವಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅರಿವಿದೆ. ಈ ಅನುಭವವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
NEP 2020 ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬದಲು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇರ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇರ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು. ಅವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರ ಕೆಲಸ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ದೇಶದ ಯುವಜನತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಭವ, ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಡಳಿತದ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಓದಿರುವುದು ಬಿಎ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ, ಆಡಳಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ನಾಯಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು.
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