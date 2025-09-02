English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ದೂರು ನೀಡಿದ ಪತ್ನಿ : ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳೆಂದ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಎಫ್ಐಆರ್

 ಮೊದ ಮೊದಲು ಪತಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಒಡವೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಸೊಸೆ, ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ವರಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ.    

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 2, 2025, 07:40 PM IST
  • ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
  • ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
  • ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂಧನದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಕಾಣೋದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಆದ್ರೂ ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು! ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು
camera icon10
Nayanthara
ಕಾಣೋದು ಸಿಂಪಲ್‌ ಆದ್ರೂ ಬಳಸೋದು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು! ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್‌ನ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌... ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆಂದೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ 2 ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು
camera icon6
bigg boss
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌... ದೊಡ್ಮನೆ ಆಟಕ್ಕೆಂದೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ 2 ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು
ಕುಂಬಳ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
weight loss tips
ಕುಂಬಳ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ!
ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ದೂರು ನೀಡಿದ ಪತ್ನಿ : ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳೆಂದ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಎಫ್ಐಆರ್

ಅವರದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು. ಆದರೆ  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿದ್ದಿತೀಡಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ‌‌.‌ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಆತನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂಧನದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.  ಮೊದ ಮೊದಲು ಪತಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಒಡವೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಸೊಸೆ, ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ವರಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ತುಮಕೂರಿನ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಬೇಡವೆಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಡವೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಪತಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರೇರಣಾ, ತನಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಇಸ್ಕಾನ್ ಜೊತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮದುವೆ.  ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯವರಾದ ಪ್ರೇರಣ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವರ   ಜೊತೆ ಇರೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಲಹ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರೇರಣ ಪತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜಯಶಂಕರ್ ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ಆ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲಾ, ಸುಳ್ಳು,  ನಮಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆಯೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಮದುವೆಗೆಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರು ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯನ್ನು ನಾನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ‌ ಓದೋಕು ಕೂಡಾ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ‌ ಮೇಲೆ ಆತರ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿ. ನಾವು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ  ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರೇರಣಾ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗಳ ಕೈವಾಡ : ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರಗಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿಗೆ ದೂರು 

ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಸದ್ಯ ಪತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಸೇರಿ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ಡೌರಿ‌ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಂಡನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸೊಸೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೊಸ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿರೋದು ದುರಂತ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಕೂತು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧವೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Dowry casecrime newsTumkur Crime Newscomplaint

Trending News