ಪತ್ನಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಯಮನಾದ ವೈದ್ಯ : ಹೆಂಡತಿ ಕೊಂದು ನಾಟಕ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ

ಆಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲರು ಆಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿಗಳು ಅದೊಂದು ಕೊಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 15, 2025, 07:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಅವರಿಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಆ ವೈದ್ಯ ತನ್ನ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆತ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಡಾದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ಆರೋಪಿ ಡಾ ಮಹೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಗಿರೋದಿಷ್ಟು. ಆರೋಪಿ ಮಹೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಡಾ ಕೃತಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಕೃತಿಕಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃತಿಕಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಂತಾ ಔಷಧಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗಂಡ ಡಾ. ಮಹೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲಿಗೆ ಐವಿ ನೀಡಿದ್ನಂತೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತ "ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ"..! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಅಲೆ

ವೈದ್ಯರು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಪಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ ‌ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ 36 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನಂತೆ. ಐವಿ ಕ್ಯಾನ್ಯೂಲನ್ ಡಾ ಮಹೇಂದ್ರ ನೇ ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದು,  23/04/25 ರಂದು ಡಾ.ಕೃತಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯ ಮುನೆಕೊಳಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ವೇಳೆ ಯುಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅತ್ತುಕರೆದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ. 

ಆದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕಾ ಸಾವಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಪತ್ನಿ ಕೃತಿಲಾಗೆ ಪ್ರೋಫೊಲ್ ಎಂಬ ಅರವಳಿಕೆಯನ್ನ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಧೃಡವಾಗಿದೆ. ಕೃತಿಕಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾನೂಲಾ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೃತದೇಹದ ವಿಸೆರಾ ತೆಗೆದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಫಿಕ್ಸ್..!

ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡನೇ ಹಂತಕ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೃತಿಕಾ ಪೋಷಕರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವರಪೋಚಾರ ನೀಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಹೇಂದ್ರ ಬೇರೆ ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ಸಲುಗೆ ಹೊಂದಿದ್ನಂತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ‌ಕೊಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಹಣ ಒಡವೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ ಇದನ್ನೆ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೆನೇ ಇರಲಿ. ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬದಲು ಈ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಹಾತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ‌. ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪರಲೋಕ ತೋರಿಸಿ ತಾನೂ ಜೈಲು ಸೇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

