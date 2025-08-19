English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಾವು: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಕೊನೆಯುಸಿರು

Leopard Died: ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 19, 2025, 01:34 PM IST
  • ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಾವು
  • ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತು ನಡೆಸುವಾಗ ಚಿರತೆ ಸಾವು ಬೆಳಕಿಗೆ
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಚಿರತೆ ಅಂಗಾಗಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ರವಾನೆ

ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಾವು: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಕೊನೆಯುಸಿರು

Female Leopard Dead: ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹನೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ಚಿರತೆಗೆ 4-5 ವರ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಹನೂರು ವಲಯದ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಸ್ತು ನಡೆಸುವಾಗ ಚಿರತೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಐದು ಹುಲಿಗಳ ಸಾ*ವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ವಿ*ಷ ಹಾಕಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು

ಹಿಂಗಾಲುಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗೆ ತುತ್ತಾದ ಪರಿಣಾಮ ಚಿರತೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಚಿರತೆ ಅಂಗಾಗಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಐದು ಹುಲಿಗಳ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದುರಂತ ದಾಖಲೆಗಳು: ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

