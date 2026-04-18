  • ನರಹಂತಕ ಒಂಟಿಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಯಶಸ್ವಿ : ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದೇ ರೋಚಕ

ನರಹಂತಕ ಒಂಟಿಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಯಶಸ್ವಿ : ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದೇ ರೋಚಕ

ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ನರಹಂತಕ ಒಂಟಿಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊನೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಫಲ ನೀಡಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 18, 2026, 05:07 PM IST
    • ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ನರಹಂತಕ ಒಂಟಿಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ
    • ಒಂಟಿಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊನೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿ
    • ಒಂಟಿ ಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
camera icon6
Smriti Mandhana
ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
camera icon7
Shukra Gochar
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
&#039;ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ಲ&#039;: ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ; ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್!
camera icon6
Lalit Modi
'ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ಲ': ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ; ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್!
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Shreyas Iyer Catch
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ನರಹಂತಕ ಒಂಟಿಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಯಶಸ್ವಿ : ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದೇ ರೋಚಕ

ಹಾಸನ : ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಾಡಾನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು..? ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಡಾನೆಯೊಂದಿಗಿದ್ದ ಒಂಟಿ ಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ... 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದ ನರಹಂತಕ ಒಂಟಿಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಫಲವಾದರೂ, ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಡಾನೆ ಇರುವ ನಿಖರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಕಾಡಾನೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ‘ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್’ ಕಾಡಾನೆಯೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ದೃಢ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ, ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು

ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ತಂಡ, ಕಾಡಾನೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎರಡೂ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಓಡತೊಡಗಿದವು. ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಿದ ನಂತರ ಒಂಟಿಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆರು ಸಾಕಾನೆಗಳು ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದವು. 

ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಕಾಡಾನೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕ್ರೇನ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾತು. ಇದೇ ಕಾಡಾನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಫಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಡೆದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಬೇಲೂರು ಭಾಗದ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡವಾದ ‘ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ’: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ-ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್?

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಡಿಎಫ್‌ಒ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಜನರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಾಡಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಡಾನೆ ಪುಂಡಾಟ ಮೆರೆಯುತ್ತೆ.. ಆದ್ರೆ ಕಾಡಾನೆಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

