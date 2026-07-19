/ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದ ಕಾಡಾನೆಗಳು: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಯ್ತು ರೋಚಕ ಸತ್ಯ!

ಕೊಡಗು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲ್ಯಹುದಿಕೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗಟ್ಟುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ, ಆನೆಗಳ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡುಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಬೆಟ್ಟದಕಾಡು, ಬರಡಿ, ನಲ್ವತ್ತೇಕ್ರೆ, ನೆಲ್ಯಹುದಿಕೇರಿ, ಅತ್ತಿಮಂಗಲ, ಅರೆಕಾಡು ಹಾಗೂ ಒಂಟಿಯಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 9 ಆನೆಗಳಿದ್ದ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಅರಣ್ಯದಂಚಿಗೆ ಅಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಂಡಿನ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗಟ್ಟಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದಾದಾಗ, ಮೊದಲು ಕಾಡು ಸೇರಿದ್ದ 9 ಆನೆಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪುನಃ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ! ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕಾಡಿಗಟ್ಟಲು ಹೋದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕುಶಾಲನಗರ, ಮೀನುಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ನಾಡು ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ನಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ತೀವ್ರ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಡುವೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಎಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಾನೆಗಳು ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನೆಲ್ಯಹುದಿಕೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ **ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಂಡಾನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ!** ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆನೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.