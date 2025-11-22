ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು?

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಗುಲ್ಲು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಿದ್ದು ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆದ ದಾಖಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ 50 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ!
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 2013 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ.ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು 7 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು.ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುರಿಯಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಸಿದ್ದು ಬಣದ ಹಲವರ ಬಯಕೆ.
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಅವಧಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನೇತಾರರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 7 ವರ್ಷ 239 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ 286 ದಿನಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಗೆ 1 ವರ್ಷ 318 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಅರಸು ನಂತರ ಮತ್ತಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅರಸು ನಂತರ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2013ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 5 ವರ್ಷ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2023ರಲ್ಲಿ ಮೇ 30ರಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ನವೆಂಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೂ 50 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 20ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾಜನರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 20ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದ 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಸಿಎಂ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರುವುದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ಏನಲ್ಲ.ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆಯೇ? ಒಪ್ಪಿದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುತ್ತದೆ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಾಖಲೆ ಅವಧಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮೇ 20ರವರೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.ತದನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ಆಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಾಗಬಹುದು, ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಮೂಲಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಾಖಲೆ ಅವಧಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಅವಧಿಯ ಸಿಎಂ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 20 1972 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1977 ರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 17, 1978 ರಿಂದ ಜೂನ್ 8, 1980 ರವರೆಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ಅವರು 7 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿಲ್ಲ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ:
ದೇವರಾಜ ಅರಸು
7 ವರ್ಷ 239 ದಿನ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
7 ವರ್ಷ 187 ದಿನ
ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ
7 ವರ್ಷ 175 ದಿನ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ
5 ವರ್ಷ 216 ದಿನ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
5 ವರ್ಷ 82 ದಿನ
ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ 7 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.ಇದುವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.ಆದರೆ ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು 136 ಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಡಿಕೆಶಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಣ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಣ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ 7 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನಭವಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.