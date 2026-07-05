/Gruha Jyothi News: ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೋ? ಹೋಗುತ್ತೋ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ?

Gruha Jyothi News: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊಂದಲಗಳು ಮನೆಮಾಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದೆ.
ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ 4 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಹಾಯ ವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೋ? ಹೋಗುತ್ತೋ? ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಿನೀವಲ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾ? ಬೇಡವಾ? ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಉತ್ತರ:
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ 9480816111, 9480816112, 9480816113 ಹಾಗೂ 9480816114 ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗಳಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
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