/Metro Fare Hike: ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ? ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌?

Metro Price Hike: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ (Metro Ticket Price Hike) ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರತೀ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
2025ರಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ದರ!
2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ದಿಢೀರ್ ಮೆಟ್ರೋ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 71% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅತ್ತ ವಿರೋಧದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಶೇ. 5% ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಶೇ. 5% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯಾವಾದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ.
ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು "ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುವ ಬದಲಿಗೆ, ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿ, ನಂತರ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವಾದ ಏನು?
ಇನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ವಿರೋಧಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ, ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯವು ಮೆಟ್ರೋ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.