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Metro Fare Hike: ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ? ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌?

Namma Metro: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ (Metro Ticket Price Hike) ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ (BMRCL) ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 24, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:35 PM IST
Metro Fare Hike: ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ? ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌?

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Prajwal B

Prajwal B

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