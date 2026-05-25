ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ‘ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯೋ?’ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅಧಿಕೃತ ತೆರೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಎಐಸಿಸಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವರಿಷ್ಠರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ತುರ್ತು ಬುಲಾವ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ವರಿಷ್ಠರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಾಳಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೂ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ ಹೈಕಮಾಂಡ್
ಕಳೆದ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವೆ ತಣ್ಣಗಿನ ಯುದ್ಧ (ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಯಾರಿಗೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ನಾಯಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವ ವರಿಷ್ಠರು, ರಾಜ್ಯದ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಎಐಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಾದ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೂ ದೆಹಲಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವರೀಷ್ಠರ ಆಪ್ತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಂತರಿಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ವರಿಷ್ಠರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ? ಇಳಿಸಿದರೆ ಆಗುವ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಗಳೇನು? ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯಕರನ್ನು ತಂದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗುವ ಲಾಭವೇನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವರಿಷ್ಠರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಾಳಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಂದರೆ, ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವುದು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ನಂತರ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಅವರು ಸುತಾರಾಂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಾತು ನಡೆದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ದಲಿತ ಸಿಎಂ’ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಳಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ವರಿಷ್ಠರು ಬಂದರೆ, ಸಿದ್ದು ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಎಂ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಾದರೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. "ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಉಳಿದ ಎರಡು ವರ್ಷವಾದರೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹಠ ಹಿಡಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಕೆಶಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಾಲು ಹೊರಗಿಡುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ, "2028ರ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ" ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವರಿಷ್ಠರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾಳಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಯೋ, ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯೋ ಅಥವಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವೋ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ದಿಲ್ಲಿಯ ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.