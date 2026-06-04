Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಕಂಟಕ ತರಲಿದೆಯೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೂತ್ರ?

ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಕಂಟಕ ತರಲಿದೆಯೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೂತ್ರ?

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿಗಳ ಭಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 04, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:11 PM IST
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಕಂಟಕ ತರಲಿದೆಯೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೂತ್ರ?

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಖರ್ಗೆ, ಪವನ್ ಖೇರಾ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್!
AICC Press Release 20265 min ago
2
cm Dk shivakumar29 min ago
3
World Environment Day1 hr ago
4
Annamalai new party1 hr ago
5
Karnataka News in kannada1 hr ago