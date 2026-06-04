ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನೇನೋ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 'ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದಿರುವ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ್ದಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸವಾಲುಗಳು ನೂತನ ಸಿಎಂ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಮೇಜ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ 'ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್' ಹೇಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಸಿಎಂ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸವಾಲುಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಂತಿವೆ. ಮೊದಲ ಸವಾಲಾಗಿ ಹೆಗಲಿಗೇರಿದೆ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾರ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ 'ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ಚುನಾವಣೆ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮೊದಲ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ತಡೆಯುವುದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ ತುರ್ತು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿಗಳ ಭಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಅಹಿಂದ' ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ತಪ್ಪದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇವರ ಮೇಲಿದೆ. ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದ ಒಳಗಿನ ಅಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹೊಸ ಸಿಎಂಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಸದ್ಯ ಡಿಕೆಶಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಗ, ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವೇಳೆ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ವಲಸಿಗ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸಿಎಂಗೆ ಕತ್ತಿ ಸವರಿದ ಕಸರತ್ತಾಗಿದೆ.
ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಲೆನೋವುಗಳೇನೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಐ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೇಸ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ, ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2028ಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮರುಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ, ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇವರ ಹೆಗಲಿಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚುಚ್ಚಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಿಕೆಶಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ 'ಶೂಟ್' ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.