ಕೈ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ 'ಪಟ್ಟ'ದ ಫೈಟ್: ಸಿದ್ದು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾ ಅದೃಷ್ಟ?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮೇ-20. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 2ನೇ ಭಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಬಂಡೆ ಬಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿವಕುಮಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕ ಕುಣಿಗಲ್ ರಂಗನಾಥ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ-ಡಿಸಿಎಂ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಭಾರಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಕೆಶಿ 'ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ' ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು 'ಅಹಿಂದ' ಪ್ರತಿತಂತ್ರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಪ್ಲಾನ್-ಬಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಅತ್ತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದಾಳ ಉರುಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ಸಧ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಟಗರು ಟೀಂ ಸಿದ್ದುನೇ ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಸಿದ್ದು ಆಪ್ತ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಅಂತಾ ಟಗರು ಟೀಂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಲ್ಲಿದ್ರು.ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಟೀಂ ಇದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್ ಆಗೋದಾದ್ರು ಎನೂ ಅನ್ನೋದೇ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೊಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ..