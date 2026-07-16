/ನಿಷೇಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ

legal lottery: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.. ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅನೇಕ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಲಾಟರಿ ವ್ಯಪಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆರೆಯ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟವು ಹಲವಾರು ಗಡಿಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಕೇರಳದ ಅಕ್ರಮ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ 10ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 5 ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2007 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿತ್ತು 2007 ರಿಂದ ಇಲ್ಲೀವರೆಗೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ
ಹೀಗಿದ್ರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ನಿಂತಿಲ್ಲ 1998 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾಟರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಿಕಲ ಚೇತನರು ಲಾಟರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 13 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ MSIL ನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೇಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ .
ಸರ್ಕಾರದ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಸಂಘ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಲಾಟರಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಿ ಲಾಟರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು
ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ಕುರಿತಂತೆ 11 ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಲಾಟರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.