26 ವರ್ಷದ ವಿಧವೆ ಜೊತೆ 52 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್! ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು.. ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ

Anekal : ಆನೆಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳೆನಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 26 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುಃಖದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದ 52 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಈ ನಡುವೆ ಶನಿವಾರ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಿಂದ ಬಸವನಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆ ಮೊದಲೇ ವಿವಾಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದನು. ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆದಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.