ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು ಆಧಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೃತ! ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮೋಟೊ ಕೇಸ್

ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗೊಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ, ಆದ್ರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರೊ ಮಹಿಳೆ ಅಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋರಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೃತ ಎಂದು ನಮೊದಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಶಾಕ್..! ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಾಲಾಯ್ತು ಸುಮೋಟೊ ಕೇಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Apr 5, 2026, 05:08 PM IST
  • ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಪರದಾಟ
  • ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು ಅಧಾರ ಪೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೃತ

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೊ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಎನ್ ಹಂಪಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸಾಗಾರ ಗ್ರಾಮದವರು..  ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆ  ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇದಾಳೆ.. ಆದ್ರೆ ಕಳೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ  ಅಂದ್ರೆ 2024  ನಂವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣ ಹಾಗು ಪಿ.ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಕೆ  ಅಂತಾ ಹೋದಾಗ  ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮಹಿಳೆ ಹಂಪಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸರ್ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೆನೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೆನೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗ್ತಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗು ಸರ್ವೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳೊ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಹಂಪಮ್ಮಳಿಗೆ ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲೆದಾಡಿಸ್ತುಲೆ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಹಂಪಮ್ಮಳ‌ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಜೀ  ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿತು.. ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ  ಉಪ  ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಮೂರ್ತಿ ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಹಶಿಲ್ದರ್, ತಾ.ಪಂ ಇ.ಓ ಹಾಗು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.. ಮೇ 20 ರ ಒಳಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾ.ಮೂ ವೀರಪ್ಪ ಅದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹಂಪಮ್ಮಳಿಗೆ ಆಗಿರೊ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ..

ಇನ್ನು ಎನ್ ಹಂಪಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ಯೊರ್ವ ಮಹಿಳೆಯ ಖಾತೆಗೆ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿರೊ ಸಂಶಯ ಇದೆ.. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಹಂಪಮ್ಮಳ ಅಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗರಹರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಹಶಿಲ್ದರ್ ಶೃತಿಗೌಡ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನು ಹಂಪಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಬರೊಬ್ಬರಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಯಾರ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ  ಆಗಿರೊ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸುಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು.. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ  ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಷ್ಡು ಬೇಗನೆ ಬಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಗಿರೊ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿಯ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಡ ಮಹಿಳೆ ಹಂಪಮ್ಮಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

