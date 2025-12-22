ಇತ್ತ ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಪ್ರಿಯಕರನೂ ಇಲ್ಲ, ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಯುವತಿ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 20 ದಿನ ಕಳೆದಿಲ್ಲ.. ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹನಿಮೂನ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ.. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ ನವವಿವಾಹಿತೆಯ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿತಾಪತಿಗೆ ಯುವತಿಯ ಸಂಸಾರವೇ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟವನ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಯುವತಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಿದು ಘಟನೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹೌದು, ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ. ಇಲ್ಲಿನ 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ, ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ.ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ, ಆಕೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಪಲಿಚೆರ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರೀಶ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಶ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದ ಬೆಡ್ ರೂಂನ ಹಳೆಯ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಆಕೆಯ ಪತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪತಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು, ಇಂತಹಾ ಪತ್ನಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ, 20 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾದ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಅಂಬರೀಶ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಅವನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಆ ಯುವತಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.ಇತ್ತ ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಪ್ರಿಯಕರನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಯುವತಿ ನಡುಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಬರೀಶನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ರೂ ತನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಎದುರು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ, ಗಾಳಿ ಎನ್ನದೇ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ.
ತನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ ಅಂಬರೀಶ, ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಭಾನು ಪ್ರೀಯಾಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು, ನೊಂದ ಯುವತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರೋ ಆರೋಪಿ ಭಾನುಪ್ರೀಯ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರಾಗ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ನೊಂದ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಶ ನನಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಯಾರು, ಅವರ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ, ನವವಿವಾಹಿತೆಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅತ್ತ ಗಂಡನ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತ ಪ್ರಿಯಕರನ ಆಸರೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯುವತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಬದುಕು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆಯೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರೋ ಈಕೆಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.