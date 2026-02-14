ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ‌‌ ನಿಗೂಢ ನಾಪತ್ತೆ! ಹಾಸನದ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆ

ಹಾಸನ: ಕುಣಿಗಲ್ನ 29 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಗೆಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಬಂಧುಗಳ ನಗು, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳ ಸದ್ದು—ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೇಲೂರು ಕಡೆ ಹೊರಟಳು. ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ನಾನು ಬೇಲೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಳು. ಅದೇ ಅವಳ ಕೊನೆಯ ಮಾತು. ನಂತರದಿಂದ ಅವಳ ಫೋನ್ ಮೌನವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು.
ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮನೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಆತಂಕಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬೇಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತು. ಆದರೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು.
ಕೆರೆಯ ಸಮೀಪ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ, ಒಳ ಉಡುಪು, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿ.. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಆ ಸ್ಥಳದ ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿತ್ತು. “ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕಾಡತೊಡಗಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಡ್ರೋನ್ ತಂಡ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸುಳಿವು ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. “ಅವಳ ಮೈಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಆಸೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?” ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಸತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮಸುಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ವಿವರಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು—ಇವೆಲ್ಲವೂ ತನಿಖೆಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಖಾಲಿತನ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಈಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಆಕೆಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಎಂಬುವುದು ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.