Woman Missing Case: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆ ಮಹಿಳೆ‌ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದೇನಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 16, 2026, 06:18 PM IST
ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ..ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೈಡ್ರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ!

Woman Missing Case: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ 30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಇತ್ತು. ಕೆರೆ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆ ಮಹಿಳೆ‌ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದೇನಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. 

ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಡ್ರಾಮ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಹಿಳೆ... ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಬಾಳಲು ಒಪ್ಪದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ... ಬೇರೆ ದಾರಿ‌ ಇಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು..ಹೌದು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ಮೂಲದ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರು. 13ರಂದು ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡಾ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. 14ರಂದು ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಕೆರೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ, ಒಳಉಡುಪು, ಚಪ್ಪಲಿ, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಮನೆಯವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆದರೂ ಶವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಎಸ್ಪಿ ಶುಭನ್ವಿತಾ ಅವರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದರು. 

ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಗೊಟ್ಟಿಕೆರೆಯ ಡೇವಿಡ್ ಎಂಬ ಯುವಕನದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಡೇವಿಡ್ ಜೊತೆ ಬೈಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಕೆರೆ ಬಳಿ ಎಸೆದು ನಾಪತ್ತೆಯ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು. ಇವಳ ನಾಟಕವೆಲ್ಲವೂ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ..

ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ನಾಪತ್ತೆಯ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರಿಯಕರ ಡೇವಿಡ್‌ನನ್ನು ಸತತ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಡೇವಿಡ್ ಕುಣಿಗಲ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಿಯಾಂಕಳನ್ನು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳಾ ಸಂತ್ವಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ...

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 10 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಭೇದಿಸಿ ಹಾಸನ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಿಯಾಂಕಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಪಾಠವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ...

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

