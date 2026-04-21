ಕೂಲಿಯಾಳನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ

ವಿಜಯನಗರ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನಸಿನ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳೇ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕೂಗಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಈ ಹಣವೇ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕಳಾಗಿದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಣ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಇವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎನ್. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಣದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಡೆದು ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಕಿಶನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿತರಕರಿಂದ ಚಾಕೋಬಾರ್, ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಕುಲ್ಫಿ ಐಸ್, ಕೋನ್ ಐಸ್, ಕಪ್ ಐಸ್ ಇನ್ನಿತರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಜನರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಇದೀಗ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಂತುಗಳ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ, ಪತಿ ಎನ್. ಬಸವರಾಜ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚಿತ ಭಾಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೂರಾರು ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಿರಲಿ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
