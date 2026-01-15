English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗವನ್ನೇ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದ ಕ್ರೂರಿ ತಾಯಿ..! ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗವನ್ನೇ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದ ಕ್ರೂರಿ ತಾಯಿ..! ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಗಂಡ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಬಳಿಕ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗರ್ಭಣಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ (ಗಂಡು) ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರಾಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ‌ ಸಿಜೆ/ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 15, 2026, 11:53 AM IST
    • ಗಂಡ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದ
    • ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗರ್ಭಣಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ
    • ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ

Trending Photos

EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹60,000!
camera icon6
EPFO
EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹60,000!
ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ ಇಡೇರಿಸಿದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌.. ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವರೇ.. ಡೌಟೇ ಬೇಡ
camera icon6
Gilli
ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ ಇಡೇರಿಸಿದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌.. ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವರೇ.. ಡೌಟೇ ಬೇಡ
Makar Sankranti 2026: ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ
camera icon12
Makar Sankranti 2026
Makar Sankranti 2026: ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ
ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಲ್‌ ಆದ್ರಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ವಾ?
camera icon6
bigg boss kannada season 12 winner
ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಡಲ್‌ ಆದ್ರಾ ಗಿಲ್ಲಿ..? ವಿನ್ನರ್‌ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ವಾ?
ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗವನ್ನೇ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದ ಕ್ರೂರಿ ತಾಯಿ..! ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಕಳೆದ 6-08-2023 ರಲ್ಲಿ ‌ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಮತಗಿ ಗ್ರಾಮದ‌ ಕಡೆಗೆ ಸಹೋದರನ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್‌‌ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವ್ವ ಹನಮಂತ ಸಂಗೊಂದಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ‌ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡು ಶಿಶುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ‌ ಬೀಸಾಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಡಿ‌ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ‌ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: KSRTC ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಧಮಾಕಾ.. 17% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಜೆ /ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಂದೀಪ‌ ನಾಯಕ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದ‌ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ಹತ್ತು‌ಸಾವಿರ‌ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಭಿಯೋಜಕಿ ಶಾರದಾ ಬಾದಾಮಿ‌ ಅವರು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಗು ದತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bagalkot NewsBagalkot today newsjust born babyKannada newsKannada

Trending News