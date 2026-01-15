ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗವನ್ನೇ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದ ಕ್ರೂರಿ ತಾಯಿ..! ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ : ಕಳೆದ 6-08-2023 ರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಮತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಹೋದರನ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವ್ವ ಹನಮಂತ ಸಂಗೊಂದಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡು ಶಿಶುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಸಾಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಡಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: KSRTC ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಧಮಾಕಾ.. 17% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಜೆ /ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಂದೀಪ ನಾಯಕ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಭಿಯೋಜಕಿ ಶಾರದಾ ಬಾದಾಮಿ ಅವರು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಗು ದತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.