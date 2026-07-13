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ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಹೆರಿಗೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ! ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 53,595 ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 35,424 ಹೆರಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, 2,055 ಗರ್ಭಪಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 13, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:48 PM IST
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಹೆರಿಗೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ! ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಿದೆ?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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