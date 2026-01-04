English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ?

ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ?

yash house  : ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಮನೆಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ..ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಯಶ್ ಅಮ್ಮ? ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್​​​ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ ಜೆಸಿಬಿ ಯಾಕೇ ಏನು ಅಂತಾ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 4, 2026, 11:20 AM IST
  • ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಯಶ್ ಅಮ್ಮ?
  • ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿದ ಭೂಮಾಲೀಕ

ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ?

yash house  : ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ..ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನ್ನುಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ..ಹಾಸನದ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ  ಯಶ್ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅವವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎಂಬುವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪವಿತ್ತು. 

ಯಶ್‌ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರು ಜಿಪಿಎ ಓಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ದೇವರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು..ಹಾಗಾಗಿ ಯಶ್‌ ಅವರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದ ದಿನವೇ ದೇವರಾಜು ಎಂಬಾತ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಳಿಕ‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು..ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪುಪ್ಪ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

yash house arearocking star yash house areayash house area nameyash mother pushpaLand Encroachment

