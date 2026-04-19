English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸಿಬಿಐ ಭೇದಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗ

ಧಾರವಾಡದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿ 16 ಮಂದಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಸಿಬಿಐ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 19, 2026, 12:51 PM IST
Trending Photos

EPFO 3.0: UPI, ATM ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ? ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
camera icon6
EPFO
EPFO 3.0: UPI, ATM ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ? ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು!.. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಯಾವ ಕಲರ್‌?
camera icon5
Car Colours
ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು!.. ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಯಾವ ಕಲರ್‌?
IPL 2026: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
camera icon6
GT vs KKR Highlights
IPL 2026: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆದ BBK ಮಾಜಿ ಸ್ಫರ್ಧಿ!..
camera icon5
spandana somanna
ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆದ BBK ಮಾಜಿ ಸ್ಫರ್ಧಿ!..
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ವೈಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಮುತ್ತಗಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಬಾವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇಂಡಿಗೆ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಿಬಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮುತ್ತಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಹತ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಎ7 ರಿಂದ ಎ14ರ ವರೆಗಿನ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಲೆ ನಡೆಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಎ1 ರಿಂದ ಎ6ರವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿನ್ನೆಯ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯು ಈ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಎಳೆ ಏಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಮುತ್ತಗಿ ನಂತರ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ಮುಂದೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಜಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದು, ಊಟವನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನ ಮೆನುವಿನಂತೆ ಮುದ್ದೆ, ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಂಬರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಹಕೈದಿಗಳು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಜಾ ಕೈದಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 16110 ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರ ಲೋಪಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿವೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 ರಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್ಸಿಬಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ?

ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 (ಕೊಲೆ) ಮತ್ತು 120 ಬಿ (ಸಂಚು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಲಾ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಪುರಾವೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ತಿಂಗರಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Yogesh Gowda murder caseVinay Kulkarnivinay kulkarni newsvinay kulkarni caseyogesh gowda Case

Trending News