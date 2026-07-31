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  • /Vinay Kulkarni Bail: ಯೋಗೀಶ್‌ ಗೌಡ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ, ವಿನಯ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದೇಕೆ? ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Vinay Kulkarni Bail: ಯೋಗೀಶ್‌ ಗೌಡ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ, ವಿನಯ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದೇಕೆ? ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Vinay Kulkarni Case Details: ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಯೋಗೀಶ್‌ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ? ವಿನಯ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 31, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:17 PM IST
Vinay Kulkarni Bail: ಯೋಗೀಶ್‌ ಗೌಡ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ, ವಿನಯ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದೇಕೆ? ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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