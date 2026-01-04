English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಶೀಕರಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ

ವಶೀಕರಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ

ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿದ್ಳು.ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಯುವಕ ದೂರವಾಗಿದ್ದ.ಹಾಗಾಗಿ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಗಿದ್ಳು.ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ಎನ್ನುವ ಜಾಹಿರಾತು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 4, 2026, 10:06 PM IST
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ‌

ವಶೀಕರಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ

ನಮ್ ಜನ್ರಿಗೆ ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬನೇ ಇದೆ.ಇದನ್ನೇ ಕೆಲ ಆಸಾಮಿಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತು‌ ನೀಡಿ ಮೋಸದ ಬಲೆ ಹೆಣಿತಿದ್ದಾರೆ.ಮತ್ತೊಂದ್ಕಡೆ ಪ್ರಿಯಕರ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದಿದ್ದ ಯುವತಿ ವಶೀಕರಣ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದು,ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಹೌದು, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ‌ ಫೋಟೊ ಇರುವ ಇದೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರೊ‌ ಕೆಲ ಆಸಾಮಿಗಳು ಮೋಸದ ಬಲೆ ಹೆಣೆದಿದ್ರು.ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡ್ತಿವಿ ಅಂತಾ ಸಾಲು ಸಾಲು ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದು,ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತು ನೀಡುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ‌ ನೀಡ್ತಿವಿ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸ್ತಿದ್ರು.ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿದ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌‌ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಸಾಮಿಗಳು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮೋಸ ಹೋಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆ ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಜಲ ಉಗ್ರರ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯ: ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

ವಶೀಕರಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ:

ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿದ್ಳು.ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಯುವಕ ದೂರವಾಗಿದ್ದ.ಹಾಗಾಗಿ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಗಿದ್ಳು.ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ಎನ್ನುವ ಜಾಹಿರಾತು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗುರೂಜಿ ಎಂಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಡ್ ನೋಡಿದ್ದು,ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಳು.ಈ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೂರೂಜಿ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯುವತಿಯು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ.ಆಗ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಆಸಾಮಿಯು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೂಜೆ ಅಂತಾ ಯುವತಿಯಿಂದ 2.05 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಆದರೆ ಈತನ ಪೂಜೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.ನಂತರ ವಂಚಕ ಮತ್ತೆ 4 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ಯುವತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಯೋ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂದು ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಯುವತಿ ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸಾಮಿಗಳು ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ‌ ಲಕ್ಷ ಹಣ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನಾದ್ರು ಇಂತಹ ವಂಚಕರನ್ನು ನಂಬುವ ಮುನ್ನ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು.

 

