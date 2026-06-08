Kodmata Sri Political predcitions: ಕನಕಪುರದ ಬಂಡೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ (Former Minister Zameer Ahmed Khan) ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೋಡಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (Sri Shivananda Shivayogi Rajendra Swamiji of Kodi Matha), ಜಮೀರ್ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ.. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರಾಗೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಪರ ಕೋಡಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್:
ಹೌದು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (Karnataka Government) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಡಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ,
ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ (Zameer Ahmed Khan) ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಪ್ರಚಾರ. ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು. ಜಮೀರ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರವಲ್ಲ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಎಂದ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರೂ ಸಹ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀರ್ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಲ್ಲ (Government without Zameer is not government), ಜಮೀರ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ (Zameer Ahmed Khan) ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಜಮೀರ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಗಂತನ ಕೃಪೆ ಇದೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ:
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು (Shivalinge Gowda) ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಕೋಡಿ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.