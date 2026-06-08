Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /ಜಮೀರ್ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ.. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಲ್ಲ! ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ: ಕೋಡಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯ

ಜಮೀರ್ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ.. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಲ್ಲ! ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ: ಕೋಡಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯ

Kodmata Sri predcitions: ಜಮೀರ್ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ.. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಲ್ಲ, ಜಮೀರ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೋಡಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByYashaswini V
Published: Jun 08, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:06 AM IST
ಜಮೀರ್ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ.. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಲ್ಲ! ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ: ಕೋಡಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯ

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್, ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಜಮೀರ್ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ.. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಲ್ಲ! ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ: ಕೋಡಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯ
Kodmata Sri26 min ago
2
Rishabh Pant46 min ago
3
Weekly Horoscope1 hr ago
4
kannada daily horoscope1 hr ago
5
Weekly Horoscope 8 4 June 20261 hr ago