English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • Achievers award: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌-2026

Achievers award: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌-2026

Zee kannada news achiver award: ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ. ಜನ ಸೇವೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 13, 2026, 12:17 PM IST
  • ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚಿವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್‌- 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
  • ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon6
Gold rate today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ!
camera icon5
Trigrahi Yoga 2026
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭ!
ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಚಿಕನ್‌ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಈ ಭಾಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು, ಹುಷಾರ್‌..!
camera icon6
ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಚಿಕನ್‌ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಈ ಭಾಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು, ಹುಷಾರ್‌..!
30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ
camera icon6
Ardha Kendra Yoga
30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ
Achievers award: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌-2026

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ದಿ ಲಲಿತ್‌ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚಿವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್‌- 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಕೃಷಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ನವೋದ್ಯಮ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಸಚಿವರಾದ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ,  ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್, ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ನೂಕ‌ರ್ ಪಟು ಚಿತ್ರಾ ಮಗಿಮೈರಾಜ್, ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಯ ಎಂ.ಅಂಕೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ 'ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರವಿ ಎಸ್. ಗೌಡ ಅವರು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದರೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಇಂತಹ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. 

ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮಹೋನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಲವು ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ 50-60 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಚಿವ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಮತ, ಭೇದಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಮೂಲಕ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಅಚೀವರ್ಸ್‌ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.

ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೇ ನನ್ನನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ, ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಅಚಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಚಿವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಿತರ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ರು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಇರುವುದು ಹೊಡೆದಾಟ, ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೈಂ, ಸಿನಿಮಾ, ಗಲಾಟೆ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ 77 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂತಸವಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್‌. ಭಾಗ್ಯ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು & ಶ್ರೀ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 
2. ಫ್ಲೈಟ್‌ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಕೆ.ಪಿ.ನಾಗೇಶ್‌ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
3. ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಾಮಯ್ಯ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
4. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಉದ್ಯಮಿ 
5. ಡಾ. ಮಮತಾ ಸತೀಶ್‌ - ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 
6. ಶ್ರೀ ಉದಯ್‌ ಶರ್ಮಾ ಗೋವಿಂದ್‌ - ಐಟಿ ಉದ್ಯಮಿ
7. ಶ್ರೀ ರಾವಸಾಬ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಐಹೋಳೆ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
8. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಹೆಚ್.ಎಸ್‌. - ಬೌರಿಂಗ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
9. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
10. ಶ್ರೀ ಅಂಕೇಗೌಡ ಎಂ. - ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್‌ & ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ (ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)
11. ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋವಿ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು 
12. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್. ರಾಜೇಂದ್ರ - K.M.A.S ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆ
13. ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಲಮಾಣಿ - ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
14. ಶ್ರೀ ಮಂಚಿ ಮಾರುತಿ - ಮಂಚಿಸ್‌ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್‌ & ಸ್ಯಾರೀಸ್‌, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು
15. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೌಡ ಕರಿಸೋಮನಗೌಡರ್ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
16. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್‌. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ - ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)
17. ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಗೋಯಲ್‌ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು & ಎಂಡಿ, SLR ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌
18. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಗೌಡ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು 
19. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ - ಪೀಠಾಧಿಪತಿ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ 
20. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
21. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ - ಉದ್ಯಮಿ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
22. ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ಬಸವರಾಜು - ಎಂಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ
23. ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ನಾರಾಯಣ್‌ - ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು & ನಟ (ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)
24. ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು & ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು
25. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್‌ ಕೆ.ವಿ. - ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ
26. ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಮಲ್ಲಯ್ಯ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
27. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಜಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ - ಶಿಕ್ಷಕಿ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
28. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿ - ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರು & ಹೋರಾಟಗಾರರು
29. ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿಂದೋಗಿಮಠ  - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
30. ಚಿತ್ರಾ ಮಗಿಮೈರಾಜ್ - ಸ್ನೂಕರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ (ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)
31. ಶ್ರೀ ಎ.ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
32. ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಮೋಹಿತೆ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
33. ಡಾ. ಬಿ.ಎಂ. ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ  - ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು & ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
34. ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್‌ ಜೋಶ್ವಾ ಕುಮಾರ್‌ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು & ಸಿಇಓ ಬಂಧನ್‌ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್‌
35. ಶ್ರೀ ಗಜಾನಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
36. ಕುಮಾರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಾಹು ವಾಡಿ - ಪಂಚಾಯ್ತಿ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಗರಗಾ
37. ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಎನ್‌. ಸ್ವಾಮಿ - ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
38. ಶ್ರೀ ಸುಗುಮಾರ್ ದೇವರಾಜ್ - ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ & ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸೂಪರ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Zee Kannada Newsachivers awardaward newszee kannada news liveZee Kannada News Channel

Trending News