ಕರುನಾಡಿನ ನೈಜ ಸಾಧಕರಿಗೆ 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026' ಗೌರವ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಾಹಿನಿಯಾದ ‘ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್’, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನೈಜ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭವು ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ದಿ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್' ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೈಜ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ, ಉದ್ಯಮ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮದಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ:
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಲ್ವರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್, ಖ್ಯಾತ ಸ್ನೂಕರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಚಿತ್ರಾ ಮಗಿಮೈರಾಜ್, ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಶ್ರೀ ಅಂಕೇಗೌಡ ಎಂ. ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ಶ್ರೀ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ವಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ನಟರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರವಿ.ಎಸ್ ಮಾತನಾಡಿ 'ನೈಜ ಸಾಧಕರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವುದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತನಿಷ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಕ್ವಿಕ್, ಬಂಧನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಫ್ಯಾಶನ್ಸ್, ಅಬಾಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಯರ್ಸ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಫೂಟ್ಸ್, ದನಗಣಪತಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದೆ.