Zee Kannada News Real Stars Award–2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್–2026ʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ (ಜೂನ್ 3) ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ʼ ಮತ್ತು ʼಜೀ ಮೀಡಿಯಾʼ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಬಿಜಿಎಸ್ (BGS) ಮತ್ತು ಎಸ್ಜೆಬಿ (SJB) ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ನಟ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, DRDO ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾಮರಾವ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ “ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್–2026” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರಾಜ್ಯದ ಗಣ್ಯರು, ಸಾಧಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ʼಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು
* ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು, ಹಿರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ
* ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್, ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು
* ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು
* ಅನಂತ ಚಿನಿವಾರ್, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ
ʼರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ʼ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು
1. ಪ್ರೊ.ರಮೇಶ್ ಬಿ. - ಕುಲಪತಿ, ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಿ
2. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ. ಉಕ್ಕುಂದ್ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
3. ಶ್ರೀ ಆರ್. ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂಗ್ - ರಾಜಕಾರಣಿ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ - ಪಿಡಿಒ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
5. ಡಾ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ವೈ. ಚಿಕ್ಕಹಾಗಡೆ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
6. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ನಿಶಾಂತ್ - ಟ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್
7. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಜಿ. ಗಿರಿ (ವೆಂಕಟ್ ಗಿರಿ) - ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು
8. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
9. ಡಾ. ಅರವಿಂದ್ ಟಿ.ಎಂ. - ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ
10. ಶ್ರೀ ಅಭಿನಂದನ್ ಕೆ. - ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
11. ದಿ. ಎನ್.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ - ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು, ಗಿಳಾಲಗುಂಡಿ
12. ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಪ್ರಕಾಶ ಪೋತದಾರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
13. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಖಾಲಿದ್ ಶರೀಫ್ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
14. ಡಾ. ರಾಜು ಗಸ್ತಿ - ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರೈಟ್ಸ್
15. ಶ್ರೀ ಮುತ್ತುರಾಜ್ - ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಹಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಮಿತಿ
16. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಉದ್ಯಮಿ, ಗಾಯಕರು & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
17. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
18. ಡಾ. ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ - ಉದ್ಯಮಿ
19. ಡಾ. ಎನ್. ಭೂಷಣ್ - ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬಿಎನ್ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್
20. ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿ ರಮೇಶ್ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
21. ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಡೆಸಾ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
22. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಭೋಸಲೆ - ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ
23. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ - ಎಂಡಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ
24. ಶ್ರೀಮತಿ ಹರ್ಷಿತಾ ರಾಮೋಜಿ ಗೌಡ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
25. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎ. (NCC) - ಆರ್ನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು
26. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮರೇದ್ - ಎಂಡಿ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹರ್ಬಲ್ಸ್
27. ಶ್ರೀ ಮುನೇಶ್ ಜೋಗಲಕಾಷ್ಠಿ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು