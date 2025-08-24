English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸಾಧನೆ – ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ

TNIT: ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 24, 2025, 12:51 PM IST
  • 2025ರಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪಾದಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರವಿ.ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
  • ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ಆಂಕರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ರಾಘವಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೂಪಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿತು.

Trending Photos

ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಬುಧನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ!
camera icon5
bhudha gochar
ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಬುಧನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ!
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಧಿಡೀರ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon7
Mahalakshmi Raja Yoga
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಧಿಡೀರ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ..
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅಶುಭ... ದುಡಿದ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು!
camera icon7
Astro Tips
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅಶುಭ... ದುಡಿದ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು!
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟುಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
camera icon8
5 Rs Note Value
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟುಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸಾಧನೆ – ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ

TNIT: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. TNIT ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ – 2025ರಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪಾದಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರವಿ.ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿ.ಎಸ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪಯಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಈ ಗೌರವವನ್ನು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಸಿನಿಮಾ ವರದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು “ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವರದಿಗಾರ್ತಿ” ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶೋಧ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿರೂಪಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ಆಂಕರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ರಾಘವಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೂಪಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಯಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಈ ತ್ರಿಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಾಹಿನಿಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ದೊರೆತ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Zee Kannada NewsSouth India Media Awards 2025Ravi S Editor AwardYashodha Poojari ReporterDivyashri Raghavasurya Anchor

Trending News