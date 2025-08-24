TNIT: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. TNIT ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ – 2025ರಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪಾದಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರವಿ.ಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿ.ಎಸ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪಯಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಈ ಗೌರವವನ್ನು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ವರದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು “ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವರದಿಗಾರ್ತಿ” ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶೋಧ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರೂಪಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ಆಂಕರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ರಾಘವಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರೂಪಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಯಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಈ ತ್ರಿಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಾಹಿನಿಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ದೊರೆತ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.