English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ 10 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಸಿ...ಹಾವೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ...!

ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಉದ್ಯಾನವಿದ್ದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳ ಹರಿದಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 8, 2025, 01:45 PM IST
  • ಕಾಫಿರ್-ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಮಕ್ರೂಟ್ ಲೈಮ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ
  • ಏಷ್ಯಾದ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ
  • ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಜಿಯೋ ಸಸ್ತಾ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್: ₹200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
camera icon6
Jio Prepaid Offer
ಜಿಯೋ ಸಸ್ತಾ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್: ₹200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
camera icon5
Lakshmi Narayan Yoga
500 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 3 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರು... ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ!
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
camera icon8
retirement age
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
ಈ 10 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಸಿ...ಹಾವೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ...!

ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಸುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಸುಳಿಯುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುವ ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

1. ಚೆಂಡು ಹೂವು ಸಸ್ಯವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಹಿ ರುಚಿಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ.

2. ಕಾಫಿರ್ ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಮಕ್ರೂಟ್ ಲೈಮ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏಷ್ಯಾದ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನೂ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 2,570 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ..!

3. ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಸಸ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಿಟ್ರಸ್ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾವು ಕೊಳ್ಳೆಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನೂ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಲೆಮನ್‌ಗ್ರಾಸ್‌ನ್ನು ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

4. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇವುಗಳ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಲಾಭವೂ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ತೈಲವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು pH 6.5-7.0 ಇರುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ.

5.ಸರ್ಪಗಂಧ ಸಸ್ಯವು ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ, ಜ್ವರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಯಕೃತ್ ರೋಗಗಳು, ರುಮಾಟಿಸಂ ಮತ್ತು ಅಪಸ್ಮಾರಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

6. ಲವಂಗ ಸಸ್ಯವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ A, C ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

7.ಆಲಿಯಮ್ ಸಸ್ಯವು ಈರುಳ್ಳಿಯಂತಹ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೂವುಗಳು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬಲ್ಬ್‌ಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಿದ್ದಿರಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ..!

8. ಕಿರತೆ ಸಸ್ಯವು ಕಹಿಯಾದ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಸಸ್ಯವು ಆಕರ್ಷಕ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

9. ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಸಸ್ಯವು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

10. ಚೈವ್ಸ್ ಸಸ್ಯವು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ತೀವ್ರವಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಶ್ವತ ಸಸ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
snake repellent plantssnake repellent plantSnake repellenthow to prevent snake bitewhat to do after snake bite

Trending News