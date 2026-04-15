ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಈ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ.

  couple: ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೆ ಈ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 15, 2026, 03:38 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ
  • ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ

  couple: ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ವಿಶೇಷವೆನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಆಳವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧವು ಉಳಿಯಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 'ಮಧುಚಂದ್ರದ ಹಂತ' ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಖರ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಅಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ನಗರ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬರ ಗುರಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಕು.

ಜಗಳಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ? ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ, ಸಂಬಂಧವು ಕಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಬಂಧವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು - ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ಸಂತೋಷದ ಸಂಬಂಧದ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

