ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಭುಜ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇದೆಯೇ? ಈ 5 ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಮಂಗಮಾಯಾ

Neck and shoulder pain: ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ 5 ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 16, 2026, 03:28 PM IST
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೆಕ್‌ ಪೈನ್‌
  • ಭುಜ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮದ್ದು

ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಭುಜ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇದೆಯೇ? ಈ 5 ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಮಂಗಮಾಯಾ

Neck and shoulder pain: ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕಳಪೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭ. ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಭುಜದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನೀವು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 15 - 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸಮಯವಿದ್ದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇವು ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಭುಜದ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೂಗಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 'ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್' ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಡಬಲ್ ಚಿನ್' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

 ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಈ ಯೋಗಾಸನವು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು - ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ದೇಹವು 'ಬಿಲ್ಲಿನ' ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಇರುವ ಡೆಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು: ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ನೋವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ನೋವುಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಟಿವಿ ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಎದ್ದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನೇರವಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

