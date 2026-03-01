ಬೆಸಿಗೆ ಬಿಸಿಗೆ 24x7 AC ಹಾಕಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌..! ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು

AC electricity saving tips : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ AC ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಸಿಯ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಎಸಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಎಸಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಎಸಿ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪುವುದು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಳಿ ಆಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ..ಬಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು
ಎಸಿ ಬಳಸುವಾಗ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಕಿಟಕಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ..
AC ಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮೇಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 24 ರಿಂದ 26 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಡುವುದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯೂ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುದರೆ ಕೋಣೆ ಬೇಗನೆ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು! ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ರೆ ಹಾವುಗಳ ದಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..
ಕೋಣೆಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಎಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಎಸಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ಬೇಡ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಟನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಎಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಬಳಸಿ.. ಏಕೆಂದರೆ ಎಸಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ...