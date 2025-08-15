Husband Wife: ಈ ರಾಶಿಯ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆಯೋದು ಕಾಮನ್‌... ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Reasons for husband and wife quarrel: ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡುವ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿರುಕು ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ಬಾರಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಜಗಳಗಳಿಂದಾಗಿ, ವಿವಾದವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧಿಪತಿ 6, 8 ಅಥವಾ 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏಳನೇ ಅಧಿಪತಿ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ, ರಾಹು-ಕೇತು ಮುಂತಾದ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ವಿವಾದವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವು ಅಶುಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಜಾತಕದ 7 ನೇ ಅಥವಾ 5 ನೇ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಆಗ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಲಗ್ನೇಶ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮೇಷ ಆರನೇ, 8 ನೇ ಮತ್ತು 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಯಾರಾದರೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲಗುವಾಗ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಈ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.