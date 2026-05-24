Astro Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಅರ್ಥಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಬಳಸುವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೂ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Vastu Tips: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ (Fridge) ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲಂಬೆಂತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂದು ಅಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಡೋದಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು (Vastu Shastra) ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೇಲಿಡುವ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳ ಕೂಡಾ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ರಾಹು ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೂಡಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಜೊತೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ:
ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೇಳೆ ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ರಾಹುವಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರಗಳು:
ಸಿಂಹಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ಹದ್ದು ಅಥವಾ ಇತರ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದುಃಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಿತ್ರಗಳು:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ..
ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಪಾಸ್ಕಳ್ಳಿ:
ಪಾಪಾಸ್ಕಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ಮರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡಬಾರದು, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಡಿ:
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಳೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭ ಲಾಭ್, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ನಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)