ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ತಮನ್ನಾ ಬಳಸುವ ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್!‌ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫೇರ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್..

Tamannah Skin Glowing Face Mask: ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವ ಕಿವಿ ಮಾತು ಆಲಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಹೊಳೆಯುವ, ಸುಂದರ ತ್ವಚೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಈ ಮನೆಮದ್ದಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಸಹ ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಈ ಮನೆಮದ್ದು. ಈ ಕುರಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಕಳೆಗುಂದುವ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್, ಕ್ಲೆನ್ಸರ್, ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನೀವೂ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀರ..
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತಮ್ಮ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮನ್ನಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್:
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದನ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇದು ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್:
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆದರೆ ಹೊಳೆಯುವ, ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ: