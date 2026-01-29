English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ತಮನ್ನಾ ಬಳಸುವ ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್!‌ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫೇರ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್..

ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ತಮನ್ನಾ ಬಳಸುವ ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್!‌ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫೇರ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್..

Tamannaah Bhatia Skin Care Tips: ಕಾಂತಿಯುತ ಸುಂದರ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೂ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಇವು ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 29, 2026, 01:28 PM IST
  • ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫೇರ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ:
  • ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೇಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌
  • ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಸಿಂಪಲ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಕೇರ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ... Watch Viral Video

Trending Photos

Silver rate: ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Silver price
Silver rate: ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್‌ ಹಾಳಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ..! ಒಂದು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ
camera icon7
Pressure cooker whistle
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್‌ ಹಾಳಾಗಲು ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ..! ಒಂದು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ.. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್!
camera icon6
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈಫಲ್ಯ.. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟರ್!
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ..! ಟಾಪ್ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon5
Lovers Day
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಲ್ಲ..! ಟಾಪ್ 5 ತಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ತಮನ್ನಾ ಬಳಸುವ ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್!‌ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫೇರ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್..

Tamannah Skin Glowing Face Mask: ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವ ಕಿವಿ ಮಾತು ಆಲಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಹೊಳೆಯುವ, ಸುಂದರ ತ್ವಚೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಈ ಮನೆಮದ್ದಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿನ್‌ ಕೇರ್‌ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂತಲೇ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ  ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಸಹ ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಈ ಮನೆಮದ್ದು. ಈ ಕುರಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು, ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಕಳೆಗುಂದುವ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್, ಕ್ಲೆನ್ಸರ್, ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಲಿಗೆ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನೀವೂ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ಸ್ಕಿನ್‌ ಕೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀರ.. 

ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತಮ್ಮ ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮನ್ನಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್: 
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದನ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್‌ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇದು ಡೆಡ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಹೈಡ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಿಂಪಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್‌ ಹೈಡ್ರೇಟ್‌ ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್:
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್‌, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್‌ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ರೋಸ್‌ ವಾಟರ್.‌ 

ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ರೋಸ್‌ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆದರೆ ಹೊಳೆಯುವ, ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಫೇರ್‌ ಸ್ಕಿನ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ:

 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Tamannah Skin Glowing Face MaskGlowing Skin Careskin careHomemade FacemaskSkin Glow Face Mask

Trending News