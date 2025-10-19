ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

Age gap between husband and wife: ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಅಟ್ಲಾಂಟಾದ ಎಮೋರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಆದರ್ಶ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವನ್ನ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ದಂಪತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಂತೆ.
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಶೇ.39ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿ ನಡುವೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.95ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇರದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಒಂದಾಗುವಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲನದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದಾಗ, ಆಕೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಖವನ್ನ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದಂತೆ.
ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, 23 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ನಂತರ ಆಕೆಯ ತಂದೆ-ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮದುವೆಗೆ ಗಂಡು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳೂ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಆ ಯುವತಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ʼಅಮ್ಮಾ ಈ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೋ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೋ ಅವರ ಜೊತೆಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆʼ ಅಂತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಆ ಯುವತಿಗೆ ʼನೀನು ಸುಮ್ಮನೇ ಇರುʼ ಅಂತಾ ಗದರಿಸಿದಳು. ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ಯುವತಿ ಸುಮ್ಮನಾದಳು.
ನಂತರ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆ ಯುವತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆತನಿಗೆ 37 ವರ್ಷ, ಆತ ಯುವತಿಗಿಂತಲೂ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ತಂದೆ-ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ OK ಅಂದರು. ಆದರೆ ಯುವತಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟವಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಯುವತಿಗೆ ಮದುವೆಯೂ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಯುವತಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಳಂತೆ. ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ 2 ವಾರಗಳು ಕಳೆದವು. ಆಗ ಯುವತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ʼನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೇ?ʼ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಡ ʼಅದು ಹಾಗಲ್ಲʼ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ನಂತರ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನಾವು ಮಿಲನದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಗಂಡ ಬೇಗನೇ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಿದ. ಆತ ನಾಚಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಡ್ರೂಂನಿಂದ ಹೊರಗೆಹೋದ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋಣ ಎಂದೆ. ಆಗ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ʼನಾನು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲʼ ಅಂತಾ. ಇದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮಿಲನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಆಕೆ ಪೂರ್ಣವೆಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ತಾಯಿಯಾಗಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆ ಮಹಿಳೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕಾರಣ, ನರಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಯಿತು. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಮಯ ಬದುಕಿನಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.