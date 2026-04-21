ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ.. ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು

summer vegetable farming 40 days: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ, ಸಕಾಲಿಕ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು (ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ) ಬೆಳೆಸುವಾಗ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವುದು ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು, ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೇಗಿಲು ಅಥವಾ ರೋಟವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು ಹೊಲದಿಂದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಕರೆಗೆ 2-3 ಟನ್ ದರದಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಡುವೆ 200 ರಿಂದ 250 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ 60ರಿಂದ 90 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೀಜದ ಆಳ 2.5 ರಿಂದ 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಮೊಳಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು.
ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯು ಹಗುರವಾದ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು, ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರವಾದ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನದಿ ತೀರದ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹಿಮ ಮುಕ್ತ, ಮಧ್ಯಮ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಿಮವು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನವು 20 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನದ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
