ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ.. ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 21, 2026, 03:32 PM IST
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!
camera icon6
DA Latest News
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
camera icon7
Gicchi Giligili actor Prashanth
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಕೊನೆಗೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್!
camera icon9
vijay sangeetha divorce
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಕೊನೆಗೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್!
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ &#039;ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026&#039; ಕಿರೀಟ!
camera icon6
Miss India 2026
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಕಿರೀಟ!
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ.. ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು

summer vegetable farming 40 days: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ, ಸಕಾಲಿಕ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು (ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ) ಬೆಳೆಸುವಾಗ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವುದು ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು, ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೇಗಿಲು ಅಥವಾ ರೋಟವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು ಹೊಲದಿಂದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

ಉತ್ತಮ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಕರೆಗೆ 2-3 ಟನ್ ದರದಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಉತ್ತಮ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಕರೆಗೆ 2-3 ಟನ್ ದರದಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಾಲುವೆಗಳ ನಡುವೆ 200 ರಿಂದ 250 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ 60ರಿಂದ 90 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೀಜದ ಆಳ 2.5 ರಿಂದ 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಮೊಳಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು.

ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯು ಹಗುರವಾದ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು, ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರವಾದ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನದಿ ತೀರದ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹಿಮ ಮುಕ್ತ, ಮಧ್ಯಮ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಿಮವು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನವು 20 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನದ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಚ್ಚರ.. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡೋದು ಪಕ್ಕಾ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

summer vegetable farmingfast growing vegetable 40 daysprofitable vegetable farmingಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಆದಾಯ

