  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ? ಈ 5 ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ? ಈ 5 ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

 Air fryer cleaning:  ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಳಸಲು ಎಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೂ,ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 17, 2026, 06:43 PM IST
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
  • ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ? ಈ 5 ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

 Air fryer cleaning:   ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಯಕ. ಆದರೆ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ವಾಸನೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಅದು ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 5 ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾತ್ರೆ, ಕುಕ್ಕರ್‌ಗೆ ಅನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯಾ.. ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕಣಗಳು ಬುಟ್ಟಿಯ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.

ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಪನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ, ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾಪನ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ನ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಾಪನ ಅಂಶವೂ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಾಬೂನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಸುಕಿ, ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ತಾಪನ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸಿ. ಎಂದಿಗೂ ಒಳಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

 ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಯವಾದ ಸ್ಪಂಜಿನೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 

ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳು: ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ನ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಮೃದುವಾದ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇವು ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಪನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಂಜನ್ನು ಬಳಸಿ.ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ತೊಳೆದರೂ ಒಳಗಿನ ಹಳೆಯ ಅಡುಗೆ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ, ಕೆಲವು ನಿಂಬೆ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, 180°C ನಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಉಗಿ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇರಳೆ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

