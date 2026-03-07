ಮದ್ಯ ಮನೆಹಾಳು ಮಾಡೋದಲ್ಲ.. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಈ ಅಂಗವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ..! ಬದುಕುತ್ತೇನೇ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ

Alcohol Side Effects : ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಂಗ ಮೊದಲು ಹಾನಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಲಿಪಿಡ್ಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು VLDL ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಯುವತಿಯರೇ.. ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮುಖ, Zero ಸೈಜ್, ಕೆಂಪು ತುಟಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ..! ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ..?
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಸೈಟೊಕಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಯಕೃತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಯಕೃತ್ತು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಹಾವುಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬಾಯಿಂದ.. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ದಡ್ಡರಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ..
ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ರೋಗವು ಸಿರೋಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಿರೋಸಿಸ್ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಕಾಮಾಲೆ, ರಕ್ತದ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಊತದಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು, ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.