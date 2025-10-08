English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್‌ ಅಥವಾ ವೋಡ್ಕಾ.. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಶೆ ಏರಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ..

Intoxicating drinks: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮದ್ಯಪಾನೀಯಗಳ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವು ತೀರಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 8, 2025, 07:15 PM IST
  • ರಮ್ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಮೊಲಾಸಸ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ
  • ವಿಸ್ಕಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಟ್ಟದ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್‌ ಅಥವಾ ವೋಡ್ಕಾ.. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಶೆ ಏರಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ..

Intoxicating drinks: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ – ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ಅಥವಾ ವೋಡ್ಕಾ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾದಕ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವೇ ನಶೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ವೋಡ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ವಿಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40–50, ಮತ್ತು ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40. ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿಸ್ಕಿ ಎನ್ನುವುದು ಹುದುಗಿದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ಮದ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಕ್ ಮರದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ಕಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 40–50 ಶೇಕಡಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಮಾದಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ! ಯಾವುದಿರಬಹುದು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ..

ರಮ್ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಮೊಲಾಸಸ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮರದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಮ್‌ನ ಪ್ರಭೇದಗಳು – ತಿಳಿ ರಮ್, ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್, ಗೋಲ್ಡ್ ರಮ್, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ರಮ್, ಸುವಾಸನೆಯ ರಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಮ್ – ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಮ್‌ನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೋಡ್ಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಧಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ 60 ಶೇಕಡಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿರುವ ವೋಡ್ಕಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸುವಾಸನೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಶೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಯರ್ ಒಂದು  ಮೃದುವಾದ ಮದ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ 4–6 ಶೇಕಡಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಯರ್ ತೀವ್ರ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5.5% ರಿಂದ 25% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಉದ್ದೇಶಿತ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿ, ತೀವ್ರ ನಶೆಗಾಗಿ ವೋಡ್ಕಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿಸ್ಕಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಟ್ಟದ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ಮಾದಕ ಮದ್ಯಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾಳಿಗೆ ಪಿನ್‌ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ಅದು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್‌..
 

