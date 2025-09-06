English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರೇ.. ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ವಿಸ್ಕಿ ಕಿಕ್‌ ಕೊಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..! ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡುವುದರಲ್ಲಿದೆ ರುಚಿಯ ರಹಸ್ಯ

whisky flavor: ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ವಿಸ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪಾನಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ..? ಇದರ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 6, 2025, 03:36 PM IST
  • ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಸ್ಕಿಯು ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಮ್ಯಾಶ್ ಬಿಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಗೋಧಿ, ಕಾರ್ನ್, ಬಾರ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಟ್ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಣವೇ ವಿಸ್ಕಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪರಿಮಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ

whisky aging: ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ವಿಸ್ಕಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಲೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಸ್ಕಿಯು ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಮ್ಯಾಶ್ ಬಿಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ, ಕಾರ್ನ್, ಬಾರ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಟ್ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಿಶ್ರಣವೇ ವಿಸ್ಕಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪರಿಮಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬರುವ ಹುದುಗುವಿಕೆ (Fermentation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ (Distillation) ಮೂಲಕ ಮದ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಗಾರರ ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಮದ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೋಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯಗಳಂತೆ ವಿಸ್ಕಿಯೂ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ? ಇದರ ಉತ್ತರ ಮರದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಹವು ಯಾವುದೇ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಓಕ್ ಮರದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿಯ ರುಚಿ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಮರದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳ ರಹಸ್ಯ
ಓಕ್ ಮರದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲು ಈ ವಿಧಾನ ವೈನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕ್ ಮರದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ವೈನ್‌ನ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಯಿತು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಂತರ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿ ತಯಾರಕರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮರದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳೇ ಮದ್ಯ ಉದ್ಯಮದ ಮಾನದಂಡವಾದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಬದನೆಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

ಮರವು ಕೇವಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಪಾಲುದಾರ. ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಿಂದ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ವೆನಿಲ್ಲಾ, ಟಾಫಿ, ಓಕ್‌ನಂತಹ ಸುವಾಸನೆಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟ  ವಿಸ್ಕಿಯ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಾಲು – ದೇವದೂತರ ಪಾಲು
ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಿಂದ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು “ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಾಲು” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪಾಲು. ಈ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಒಳಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ವಿಸ್ಕಿಯ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಹೊಸ ಸುವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಸ್ಕಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾದ, ಸಮೃದ್ಧವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ, ಹೀರೆಕಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಬಳಕೆಯೂ ಸುಲಭ

ಬ್ಯಾರೆಲ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವ
ವಿಸ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಅದರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓಕ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರವೇ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು “aged” ಎಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಯಸ್ಸಾಗಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆದ ವಿಸ್ಕಿ ದುಬಾರಿ ಆದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಓಕ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳು ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಬೆಲೆ ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೊದಲು ವೈನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ.
 

