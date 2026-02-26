English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೇರ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ! ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಬಾಸ್..

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುವ ಆ ಮಾದಕ ಪಾನೀಯದ ಹಿಂದೆ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಡೆತ್ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾನೀಯವನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು? ನಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು? ಕೇವಲ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 26, 2026, 07:40 PM IST
  • ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕ
  • BAC 0.08 ಪ್ರತಿಶತ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 0.40 ಪ್ರತಿಶತ ತಲುಪಿದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೇರ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ! ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಬಾಸ್..

Alcohol Overdose Symptoms: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಔಷಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕುಡಿತವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನೇಕರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವನ ಲಿವರ್‌ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. BAC 0.08 ಪ್ರತಿಶತ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 0.40 ಪ್ರತಿಶತ ತಲುಪಿದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಯಬಹುದು.

ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯವು ಸುಮಾರು 14 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಯರ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ಔನ್ಸ್ ವೈನ್ ಮತ್ತು 1.5 ಔನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲಿಕ್ಕರ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನ ಶೇ.0.02ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾರಕ ಮಟ್ಟ 

ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶೇ.0.40ರಷ್ಟು BAC ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ತೂಕ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಈ ಅಪಾಯವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೂಚನೆಗಳು

* ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 8 ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು.
* ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು.
* ಎಷ್ಟೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿ.
* ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ, ಕಡಿಮೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ, ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ.

ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ..

ನೀವು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾದಕತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾನೀಯಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಾಗ ನೀವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಿಪ್ ನಡುವೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

