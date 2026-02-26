ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೇರ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ! ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಬಾಸ್..

Alcohol Overdose Symptoms: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಔಷಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕುಡಿತವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನೇಕರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವನ ಲಿವರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. BAC 0.08 ಪ್ರತಿಶತ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 0.40 ಪ್ರತಿಶತ ತಲುಪಿದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಯಬಹುದು.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯ ಎಂದರೇನು?
ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯವು ಸುಮಾರು 14 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಯರ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ಔನ್ಸ್ ವೈನ್ ಮತ್ತು 1.5 ಔನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲಿಕ್ಕರ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನ ಶೇ.0.02ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರಕ ಮಟ್ಟ
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶೇ.0.40ರಷ್ಟು BAC ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಾನೀಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ತೂಕ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಈ ಅಪಾಯವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೂಚನೆಗಳು
* ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 8 ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು.
* ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು.
* ಎಷ್ಟೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿ.
* ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ, ಕಡಿಮೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ, ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ..
ನೀವು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾದಕತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾನೀಯಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಾಗ ನೀವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಿಪ್ ನಡುವೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)