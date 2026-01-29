ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ತರಕಾರಿ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ

allspice tree benefits: ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸುತ್ತುವವರು ನಾವು. ಆದರೆ “ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸುವಾಸನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ” ಎಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬ್ತಾರಾ? ನಂಬಲೇ ಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಿಡವೇ ಆಲ್ಸ್ಪೈಸ್ ಮರ.
ಶಾಂತಸ್ವಭಾವದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಮರ ಮೊದಲ ನೋಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿಡದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದರೆ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಕಾಯಿಯ ಮಿಶ್ರ ಸುವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಬಳಸಿದವರು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇ ಕಡಿಮೆ.
ಆಲ್ಸ್ಪೈಸ್ ಮರವನ್ನು ‘ಜಮೈಕಾ ಪೆಪ್ಪರ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಿಮೆಂಟಾ ಡಯೋಕಾ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಿರುವ ಈ ಮರ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ. ಸುಮಾರು 20–30 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಮರ, ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಮರದ ಎಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.” ಹೌದು, ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಮರ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ. ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜನಪದ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.
ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಮರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಮಸಾಲೆಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಡುಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳೋದು — ಆಲ್ಸ್ಪೈಸ್ ಮರ ಕೇವಲ ಗಿಡವಲ್ಲ, ಅದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವರದಾನ.