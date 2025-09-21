English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಭೃಂಗರಾಜ್; ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

ಭೃಂಗರಾಜ್ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭೃಂಗರಾಜ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 21, 2025, 03:40 PM IST
  • ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ & ಭೃಂಗರಾಜ್ ಎರಡೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಎರಡೂ ಶುಷ್ಕತೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ
  • ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ

ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಭೃಂಗರಾಜ್; ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

Home remedies for hair health

: ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಭೃಂಗರಾಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಶುಷ್ಕತೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಆಮ್ಲಾವು ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಅಂಶದಿಂದ ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಇದು ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ನೆತ್ತಿಯ pH ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ

ಭೃಂಗರಾಜ್ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭೃಂಗರಾಜ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಆಮ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತಾಜಾ ಆಮ್ಲಾ ತಿರುಳಿನ ಫೇಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ಅನ್ನ ಬಳಸಿರಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದಪ್ಪವಾದ ತಿರುಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದು!

ಭೃಂಗರಾಜ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ. ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೀವು ಭೃಂಗರಾಜ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದರರ್ಥ ಭೃಂಗರಾಜ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ಎರಡೂ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭೃಂಗರಾಜ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಮ್ಲಾ ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

