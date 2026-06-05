AC Temperature For Health: ಈಗೀಗ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನ್ (AC) ಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ, ಚಳಿ, ಬಿಸಿಲು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಜನರು ಎಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುವುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಸಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಸಿಯ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎಸಿಯನ್ನು 24 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 25 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಇಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ (BEE) ಹೇಳುವಂತೆ ಎಸಿ 24 ರಿಂದ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಸಿಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ದೇಹವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಸಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಚರ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದಂತೆ ಆಗುವುದು, ಇದರ ಜೊತೆ ದೇಹವು ಬಿಗಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸಿಯಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಯಾದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿಗೆ ಬೇಗನೆ ವಾಸನೆಗಳು ಬಡಿಯುತ್ತವೆ. ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎಸಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಇರಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಶೆಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಸಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲವಾಗಿರಲಿ ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಸಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 24 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.