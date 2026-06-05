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ನಿಜವಾಗಲೂ AC ಟೆಂಪರೇಚರ್‌ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು.. ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೆ ಡೇಂಜರ್‌!

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಚರ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದಂತೆ ಆಗುವುದು, ಇದರ ಜೊತೆ ದೇಹವು ಬಿಗಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.   

Written ByBhimappa
Published: Jun 05, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:19 PM IST
ನಿಜವಾಗಲೂ AC ಟೆಂಪರೇಚರ್‌ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು.. ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಹೆಲ್ತ್‌ಗೆ ಡೇಂಜರ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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