/Anchovy Fish; ನಿಮ್ಮ ಕೈಬೆರಳಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವು.. ಈ ಮೀನಿನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಒಂದಾ, ಎರಡಾ..?

Anchovies tiny fish packed with powerful nutrients: ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೀನುಗಳು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಬೆರಳಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೀನಿನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಗಳಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಈ ಮೀನುಗಳು ಒಮೆಗಾ-3 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗುಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ಆಂಚೊವಿ. ಅವು ಕಡಲಕಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಆಂಚೊವಿಗಳು ಬಹುಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಂಚೊವಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಒಮೆಗಾ -3 ಅಂಶವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕವೂ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ ಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಮೀನುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿವೆ. ಈ ಮೀನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಳ್ಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೀನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆಂಚೊವಿಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಕಾರಿ ಪಾದರಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೀನುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಂದರೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೂ ಸಿಕ್ಕರೇ ಖರೀದಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.